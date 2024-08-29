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Evi yandı, kedileri telef oldu… Sinir krizi geçiren vatandaş bir türlü sakinleştirilemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de bir apartmanın 5’inci katında çıkan yangında dairede bulunan 2 kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber olsa da talihsiz hayvanlar telef oldu. Evinin yandığını ve kedilerinin öldüğünü öğrenen daire sakinleri bina önünde sinir krizi geçirdi.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi üzerinde bulunan 79 numaralı Çelik Kürek Apartmanı B bloğun 5’inci katındaki 9 numaralı dairede meydana geldi.


Henüz çıkış sebebi belli olmayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı blok itfaiye ve polis ekiplerince boşaltıldı.

DAİREDE BULUNAN 2 EVCİL KEDİ TELEF OLDU


Yangında ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, binada bulunan birçok apartman sakini yoğun dumandan etkiledi. Öte yandan dairede bulunan 2 evcil kedi dumandan etkilenmiş bir şekilde dışarıya çıkarıldı.

Evi yandı, kedileri telef oldu… Sinir krizi geçiren vatandaş bir türlü sakinleştirilemedi - 1. Resim


Komşulara ve daire sakini Barış S. tarafından caddede bulunan özel bir veteriner kliniğine koşarak götürülen kediler tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Evi yandı, kedileri telef oldu… Sinir krizi geçiren vatandaş bir türlü sakinleştirilemedi - 2. Resim

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ 


Evinin yandığını ve kedilerinin öldüğünü öğrenen daire sakinleri bina önünde zaman zaman sinir krizi geçirdi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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