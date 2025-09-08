Evlenecek gençlere büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 250 bin liraya yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Erdoğan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada evlenecek çiftlere müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile ve gençlik fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz. Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum