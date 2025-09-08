Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Evlenecek gençlere büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 250 bin liraya yükseltildi

Evlenecek gençlere büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 250 bin liraya yükseltildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Evlenecek gençlere büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 250 bin liraya yükseltildi
Evlilik, Gençlik, Aile, Kredi, Erdoğan, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 yılı ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde, kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Evlenecek gençlere büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 250 bin liraya yükseltildi - 1. Resim

Erdoğan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada evlenecek çiftlere müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile ve gençlik fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" dedi

Evlenecek gençlere büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 250 bin liraya yükseltildi - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz. Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tofaş’tan dev anlaşma: Yeni model Türkiye’de üretilecekErdoğan'dan gençlere yeni yıl müjdesi: 2026'da evlenecek çiftlere kaç TL, ne kadar kredi verilecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nda net mesaj: Sokakların karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz - Gündem"Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz"İzmir saldırısının sır perdesi aralanıyor! 4 ilde operasyon, 9 kişi gözaltında - Gündem4 ilde operasyon, 9 kişi gözaltında!Narin Güran'ın babasından olayın yıldönümünde çarpıcı açıklama: Okula götürmem gerekirken oturuyorum - GündemBaba Güran'dan Narin olayın yıldönümünde çarpıcı açıklamaSıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor! İşte bölge bölge beklenen hava durumu - GündemSıcaklıklar düşüyor, yağışlar bitiyor!'Milli Göz' göreve başladı! Havada, karada ve denizde kullanılacak - GündemGüvenlik güçlerine stratejik katkı sağlayacakProvokatif paylaşım yapan 103 hesap tespit edildi! 10 kişi gözaltında - GündemProvokatif paylaşım yapanlar yandı! Gözaltılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...