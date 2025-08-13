Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Evrensel Gazetesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi gözaltında

- Güncelleme:
Evrensel Gazetesi İzmir Temsilciliği'ne dün gece 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda kimse yara almazken 1 şüpheli yakalandı.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan Evrensel Gazetesinin İzmir Temsilciliğine, dün gece saat 01.30 sıralarında 7 el ateş açıldı.

Evrensel Gazetesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi gözaltında - 1. Resim

2 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Saçmalar binanın dış cephesine ve gazete tabelasına isabet ederken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan çalışmalar sonucunda İ.H.B. ve İ.C. adlı 2 kişi şüpheli belirlendi. İ.H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evrensel Gazetesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi gözaltında - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

