Evrensel Gazetesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi gözaltında

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan Evrensel Gazetesinin İzmir Temsilciliğine, dün gece saat 01.30 sıralarında 7 el ateş açıldı.

2 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Saçmalar binanın dış cephesine ve gazete tabelasına isabet ederken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan çalışmalar sonucunda İ.H.B. ve İ.C. adlı 2 kişi şüpheli belirlendi. İ.H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.