Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iadeleri için ikinci kez hakim karşısına çıkacak

İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesiyle birlikte ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'nin talebi üzerinde ABD'de yakalanan anne oğul ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Bugün, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iade edilip edilmeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anlarını izleyen Pervin Aci: Anne değil o katil

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anlarını izleyen Pervin Aci: Anne değil o katil

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD'den açıklama geldi

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD'den açıklama geldi

Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur, 1 Mart'ta yaptığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet vermişti. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve annesi olayın ardından Türkiye'den kaçtı. Gözler, Türkiye'nin talebi üzerinde ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iadesi için yapılacak ikinci duruşmaya çevrildi.

EYLEM TOK OĞLU TİMUR CİHANTİMUR'U ÖNCE MISIR'A KAÇIRDI

Eyüpsultan'da yaptığı trafik kazası sonrasında annesinin yanına giden Timur Cihantimur, Eylem Tok ile plan yaptı. Oğlunun katil olduğunu öğrenen anne Tok, Timur Cihantimur ile Mısır'a geçti.

Türkiye'den kaçırdığı oğlunu Mısır'a getiren anne Eylem Tok burada da fazla durmadı.

KAÇTIKLARI ABD'DE YAKALANDILAR

Suçlu iadesi yapmayan ABD'ye kaçma kararı alan Eylem Tok ve Timur Cihantimur, hayatlarının şokunu burada yaşadı.

Türkiye'nin katil olduklarını belgeledikleri anne oğul için yakalama kararının çıkmasını talep etti.

ABD hükümeti harekete geçti ve emir verildi.

ABD polisi, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u yakaladı.

TÜRKİYE'YE İDADELERİNİN KONUŞULACAĞI DURUŞMA BUGÜN

Eylem Tok ve oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemeye geldi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki davada ikinci duruşmanın önce 27 Haziran'a ardından ise 1 Temmuz'a ertelendiği açıklandı.

Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

Aracıyla yaptığı kaza sonucu bir kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin ikinci duruşmanın, bugün Türkiye saati ile 21.00'da görülmesi bekleniyor.

EYLEM TOK'U İKİ FARKLI AVUKAT SAVUNACAK

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.