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Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anlarını izleyen Pervin Aci: Anne değil o katil

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İstanbul, Oğuz Murat Aci, Eylem Tok, Haber

Gündem Haberleri

Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un yakalanmasının ardından konuşan Oğuz Murat Aci'nin annesi "4 aydır bu anı bekliyordum" dedi. Pervin Aci saçını boyattığı ve kestirdiği görülen Eylem Tok için ise "Anne değil o katil. Saçını değiştirmiş keşke önce kalbini değiştirseydi" ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok yakalanmıştı. 

Anne oğul 14 Haziran’da Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde Uluslararası İngiliz Okulu’nun önünde tutuklanmıştı.

ACILI ANNE: GÜLÜŞLERİ GÖZÜMDEN GİTMEDİ

Oğuz Murat Aci’nin acılı annesi Pervin Aci tutuklanma görüntülerinin ardından Kanal D'ye konuştu.

Acılı anne şu ifadeleri kullandı:

Aman Allah'ım bu hali çok bekledim 4 aydır bu hali bekliyordum. Oğlumun katillerini böyle görmek beni mutlu etti. Adalet yerini buldu. Hiç düşünmüyorlardı böyle olacağını. Hayatlarına çok güzel devam etmişler. O gülüşleri günlerce gözümden gitmedi. Hala da gitmiyor şimdi de suratı gözümden gitmiyor. Kılık kıyafetini değiştirmiş, önceki kıyafeti yok saçını kestirmiş.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anlarını izleyen Pervin Aci: Anne değil o katil - 1. Resim

"O ANNE DEĞİL KATİL"

Anne değil katil o, anne olsaydı hem çocuğunu hem benim çocuğumu kurtarırdı. Saç değişmiş ama şuradaki kalp değişmiş mi aynı. Kalp, önce kalbini değiştirseydi.

Düzenleyen:  - Gündem
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