Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı inşaat çalışmalarının statik problemler sebebiyle durdurulduğunu açıkladı.

Bayrampaşa Belediye Meclisinin haziran ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Belediye Başkan Vekili Akın yönetiminde yapıldı. Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP Meclis Üyesi Seda Türkoğlu, İBB’nin kent genelinde ve Bayrampaşa’da yaptığı çalışmaları anlattı. Türkoğlu “Kent genelinde 62 kilometreden fazla metro hattının yapımı devam etmektedir. Bunlardan biri de Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı, 2027 yılında faaliyete geçecektir” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu’nun ardından konuşan Başkan Vekili İbrahim Akın ise tramvay hattı inşaatının devam etmediğini söyledi. Projeyi yürüten yüklenici firmanın bu konuda İBB’ye ve kendilerine bilgi verdiğini aktaran Akın “Statikte, 3-4 bina kontrol edilmeden inşaat çalışması başlamış. O binalar için Yıldız Teknik Üniversitesinden bir rapor alınmış. Çalışmanın devam etmesi hâlinde binalar yıkılacağı için herhangi bir çalışma yapılmıyor, haberiniz olsun” dedi. Türkoğlu, yeniden söz alarak gelişmelerle ilgili olarak meclise bilgi vereceğini söyledi.

Meclis toplantısında ayrıca mülkiyeti Bayrampaşa Belediyesine ait olan ve İSPARK tarafından işletilen üç otoparkın (Arda Turan Parkı altı, Murat Mahallesi muhtarlık otoparkı ve BAYGEM altı) 1 Haziran itibarıyla ilçe belediyesine devredildiği açıklandı. Akın, mevcut abonelerin şu an ücretsiz olarak devam ettiğini ve otoparkların 25 günlük ihale süreciyle belediye iştirak şirketine devredileceğini belirtti.

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