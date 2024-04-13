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Eyüpsultan'da faciaya ramak kala! Otobüs şoförü dumanı fark etti, yolcuları tahliye etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünün motoru seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde bir İETT otobüsünün motoru kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Silahtarağa Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve Alibeyköy yönüne doğru sefer yapan İETT otobüsünün şoförü, dumanı fark etti ve yolcuları otobüsten tahliye etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangının söndürülme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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