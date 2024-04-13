Eyüpsultan'da faciaya ramak kala! Otobüs şoförü dumanı fark etti, yolcuları tahliye etti

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Nisan 2024 01:44 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 01:45 - Güncelleme:

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Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünün motoru seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi.