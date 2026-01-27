Bolu'da geçtiğimiz yıl 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e ait diğer projelerdeki usulsüzlükler de ortaya çıktı. Yangın faciasından önce Bolu merkeze bağlık Mesciler Köyü'nde ormanlık alanda yapımına başlanan ultra lüks otel inşaatı, ruhsata aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlendi. Öte yandan Ergül'e ait Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'in de turizm işletme belgesi iptal edildi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan facianın baş sorumlularından otel sahibi Halit Ergül'ün şehirde yapımına başladığı bir diğer otelde de usulsüzlük tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Halit Ergül'ün sahibi olduğu Mesciler Köyü mevkiindeki yeni otel projesini incelemeye aldı.

İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

Yapılan denetimlerde, onaylı mimari projesinde 4 ayrı blok görünmesine rağmen, parsel sınırları içerisinde projede yer almayan fazladan bir yapının inşa edildiği tespit edildi. Ayrıca söz konusu kaçak yapının, hayati tehlike arz eden enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Ekipler, mevzuata aykırı bulunan inşaatı mühürleyerek çalışmaları durdurdu.

Facia oteli sahibi Halit Ergül'ün yeni usulsüzlüğü! İnşaat mühürlendi

GAZELLE OTEL'İN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Denetimler, Ergül'e ait Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'e de sıçradı. Uzman ekiplerin incelemesinde, mevcut binada ruhsata aykırı 'kaçak katlar' bulunduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine otelin yapı kullanım izinleri geçersiz sayılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da tesisin turizm işletme belgesini iptal etti.

Gazelle Resort Otel

BİNLERCE YIL HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI

Geçen yıl Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi ölmüş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme, Halit Ergül, eşi, iki kızı ve damadını kusurlu bularak rekor cezalara hükmetmişti. Sanıklar hakkında 34'er kez müebbet hapis ve toplamda 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti.

