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    • Faciaya ramak kala! 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Faciaya ramak kala! 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın
    Kırklareli, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kırklareli'de bir inşaatta yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Paniğe neden olan alevler kısa sürede söndürüldü, yangını fark eden işçilerin konteynerden çıkmasıyla olası bir faciadan dönüldü.

    Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden bir fabrika inşaatının şantiye alanındaki 50 işçinin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Yangını fark eden işçiler konteynerden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Faciaya ramak kala! 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın

    Ekiplerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu konteyner kullanılmaz hale geldi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kırklareli
    Haberler > Gündem > Faciaya ramak kala! 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın
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