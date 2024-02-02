Faciaya ramak kala! 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kırklareli'de bir inşaatta yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Paniğe neden olan alevler kısa sürede söndürüldü, yangını fark eden işçilerin konteynerden çıkmasıyla olası bir faciadan dönüldü.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden bir fabrika inşaatının şantiye alanındaki 50 işçinin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Yangını fark eden işçiler konteynerden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu konteyner kullanılmaz hale geldi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı