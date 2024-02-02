Faciaya ramak kala! 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Şubat 2024 13:34 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 13:36 - Güncelleme:

Kırklareli, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kırklareli'de bir inşaatta yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Paniğe neden olan alevler kısa sürede söndürüldü, yangını fark eden işçilerin konteynerden çıkmasıyla olası bir faciadan dönüldü.