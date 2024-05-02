Faciaya ramak kala! Her şey bir anda oldu, apartmandakiler bina yıkıldı sandı

İstanbul Avcılar'da faciadan dönüldü. Daha önce orta hasarlı olduğu tespit edilen 37 yıllık apartmanın son katındaki balkon çöktü. Apartman sakinleri yaşadıkları korkuyu 'Bina yıkıldı sandık' sözleri ile anlattı. 36 dairenin bulunduğu 6 katlı binanın boşaltılmasına karar verildi.

Korku dolu anlar İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’nde yaşandı. 37 yıllık 6 katlı binanın son katında bulunan dairenin balkonu kendiliğinden alt kattaki balkona çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

DAHA ÖNCE ORTA HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞ

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, çökmenin yaşandığı binaya gelen belediye ekipleri ise kolonlarda inceleme yaptı. Bina yöneticisinden alınan bilgiler doğrultusunda apartmanda daha önce orta hasar tespiti yapıldığı öğrenildi.

36 DAİRE TAHLİYE EDİLECEK

Ekipler tarafından binanın detaylı incelemesi yapılması için 36 dairenin tahliye edilmesine karar verildi. Binada oturanların ve gidecek yeri olmayanların ise ekipler tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.

'BİNA YIKILDI SANDIK'

Olayın yaşandığı binanın karşısında bulunan apartmanda oturan Gökhan Bozkurt, “Biz evde oturuyorduk. Birden ses duyduk bina yıkıldı sandık. Biz de aşağıya indik herhangi bir can kaybı var mı bakmak için. Ekipler geldi. Daha öncede birinci katta bir çökme olmuştu. Burası en eski yapılardan birisi burada” dedi.