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Fatih Altaylı iddia etmişti... Ahlat'taki Külliye'de lüks teknede gerçek başka çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Altaylı iddia etmişti... Ahlat&#039;taki Külliye&#039;de lüks teknede gerçek başka çıktı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci Fatih Altaylı, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 1 milyonluk tekne bağlandığını öne sürdü. Söz konusu iddialara DMM'den yalanlama geldi. DMM, görüntünün bir firma tarafından hazırlanan görsel olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında dün ilk kez Ahlat'ta toplanmıştı. Toplantının gerçekleştiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için gazeteci Fatih Altaylı, lüks tekne iddiasında bulundu. Altaylı, Ahlat'taki Külliye'ye 1 milyonluk tekne bağlandığını öne sürdü. Altaylı'nın iddiaları Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu teknenin proje kapsamında dijital ortamda hazırlanan bir görüntü olduğunu  ve gerçek tekne olmadığı belirtildi.

AHLAT'TAKİ TEKNE DİJİTAL GÖRÜNTÜ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı” iddiası doğru değildir. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir tekne bulunmamaktadır. Bahse konu görüntü, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alınmıştır. Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, "gerçekten orada olduğuna yönelik" kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Fatih Altaylıİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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