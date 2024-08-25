Fatih Erbakan "canavar" sözleriyle hükümeti hedef aldı

Kazandığı çok sayıda belediyeyi AK Parti'ye kaptıran YRP lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlerde kazandıkları yerlere teşekkür mesajı verdi. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, "Vatandaşı faiz canavarına teslim ettiler" dedi. Öte yandan Erbakan, Karacaören Belediyesinin mazot giderlerinin yarı yarıya düştüğünü belirtti.

14 Ağustos tarihinde 6 belediye başkanının AK Parti'ye geçmesine tepki gösteren YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimleri için teşekkürde bulundu.

Çay Karacaören ve merkez Salar belediyeleri Fatih Erbakan’ı ağırladı. Türkiye genelinde kazanılan Yeniden Refah’lı belediyelere teşekkür ziyareti gerçekleştiren Erbakan, Çay Karacaören’de yaptığı konuşmada, hükümetin izlediği tarım politikalarını eleştirdi.

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VATANDAŞI FAİZ CANAVARINA TESLİM ETTİLER"

Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarında hata yaptığını ifade ederek, vatandaşı faiz canavarına teslim ettiklerini belirtti. İşçi ve emeklinin yaşam standartlarının açlık sınırının atında olduğunu belirten Erbakan, iktidarın kur korumalı sisteme para bulduğunu ancak emekliye para bulamadığına değindi.

Karacaören beldesinde yoğun bir sevgi seliyle karşılanan Erbakan, Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap’ın kısa sürede iki içme suyu kuyusu açtırdığını, yaklaşık 4 buçuk km uzunluğunda kanalizasyon ve alt yapı yaptığın belirterek Yeniden Refahlı belediyecilik anlayışına örnek teşkil ettiğini kaydetti.

MAZOT GİDERLERİ YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ

Erbakan konuşmasında israf vurgusu yaparak, 31 Mart seçimlerinden bu zamana kadar Karacaören Belediyesinin mazot giderlerinin yarı yarıya düştüğünü belirterek belediye kasasından çıkacak fazla masrafların önüne geçtiklerini de dile getirdi.

Karacaören programı sonrasında bir diğer yeniden Refah Partili belediye olan Salar Belediyesini ziyaret eden Erbakan, ziyaret sonrasında Manisa programı için Afyonkarahisar’dan ayrıldı.