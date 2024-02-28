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    Feci olay! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Feci olay! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı
    Şanlıurfa, Elektrik Direği, Akım, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa’da görevlileri beklemeden elektrik arızasını onarmaya çalışan genç, akıma kapılarak feci şekilde yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçe çıkışında yer alan Araç Muayene İstasyonu yanında yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Emir Hüseyin A. elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.

    UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ 

    Çevredekilerin “DEDAŞ yetkililerine haber verdik, onlar gelip yapar, sen çıkma” uyarılarına aldırış etmeyen genç, demir direğin tepesine çıktığında akıma kapıldı.

    Feci olay! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı - 1. Resim

    ALEVLERİ BİR VATANDAŞ SÖNDÜRDÜ

    Direkte asılı kalan genç alev almaya başladı. Hayatını tehlikeye atan bir vatandaş, demir direğe tırmanarak yanan gencin üzerindeki alevleri söndürdü. Olay yerine giden ekipler, genci araç merdiveni yardımıyla indirip sağlık ekiplerine teslim etti. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Feci olay! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı - 2. Resim

    Feci olay! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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