Felaketi yaşayan Kahramanmaraş'ta yürek burkan görüntü... Bina yıkıldı, kavanozlar ayakta kaldı

10 Ocak 2024 10:39 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 11:31

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 11 ay geçti. Birçok kentte büyük yıkıma neden olan ve milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

BİNA YIKILDI, KAVANOZLAR KALDI

Depremlerin ikinci merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi sarsıntılarda büyük hasar gördü. İlçede yan yana yapılan binalardan biri depremlerde ağır hasar aldı, ekiplerin çalışmaları sonucu binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan binanın duvarındaki raflar ve rafların üzerindeki domates kavanozları zarar görmedi. Kavanozlar duvarın yüzeyinde açık şekilde görüntülendi.

"BURADAN GEÇENLER DUYGULANIYOR"

Bina yıkılmasına rağmen duvardaki rafta duran dolu kavanozlardan hiçbirinin yere dahi düşmediği görüldü. Emrah Arslan adlı vatandaş, "Depremden 11 ay geçti, hatıraları görüyorsunuz her yer yıkıldı. En büyük örneklerinden biri de kışlık domateslerimiz ve konservelerimiz görülüyor. Tam bu bölgede 6-7 bina yıkıldı. İnsanlar buradan geçerken duygulanıyor. Bu konserveler yapan adamlara da nasip olmadı. Olduğu yerde duruyor" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 4.1 İLE SALLANDI

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sallanan Kahramanmaraş'ta sarsıntılar devam ediyor. O günden bu yana Türkiye'nin dört bir yanında depremler meydana gelirken, özellikle 'asrın felaketi'nde büyük hasar alan illerde panik sürüyor.

Son olarak Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.