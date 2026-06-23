Muğla’da ‘kapı sesi’ nedeniyle yaşanan dehşette tutuklanan Osman Küçükgüzel’in ifadesi ortaya çıktı. Komşusunun evine ateş ederek babanın ölümüne, anne ve kızının yaralanmasına sebep olan Küçükgüzel “Ramazan'ın eşi bana küfür etti, kapıyı ses çıkartacak şekilde tekrar kapattı. Hakaret ettim, hedef gözetmeksizin iki el ateş ettim” dedi. Küçükgüzel, 1 hafta önce karakola gittiğini, 6 yıldır ilaç kullanarak psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular Ramazan Çalışkan ve Osman Küçükgüzel arasında tartışma çıkmış, Küçükgüzel av tüfeğiyle komşularının üzerine ateş açmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olayda Ramazan Çalışkan hayatını kaybederken, eşi Emine Çalışkan (40) ile kızı E.Ç. (13) ise yaralanmıştı.

Fethiye’deki ‘kapı sesi’ cinayetinde yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı: 6 yıldır psikolojik tedavi görüyormuş

BİR HAFTA ÖNCE KARAKOLA GİTMİŞ

Saldırgan komşu Osman Küçükgüzel (62) tutuklanmıştı. Küçükgüzel’in ifadesi ortaya çıktı. Küçükgüzel ifadesinde, 1 yıldır kapı nedeniyle komşusuyla kavgalı olduğunu, olaydan bir hafta önce jandarmaya giderek, "Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun" dediğini anlattı.

“AYNI GÜN BENİ TACİZ ETTİ”

6 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve yaklaşık 1 yıldır sürgülü demir kapının sesi sebebiyle komşusuyla aralarında sorun olduğunu belirten Küçükgüzel, şunları söyledi:

Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı. Aynı gün yine Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti.

Fethiye’deki ‘kapı sesi’ cinayetinde yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı: 6 yıldır psikolojik tedavi görüyormuş

“HEDEF GÖZETMEKSİZİN İKİ EL ATEŞ ETTİM”

Dehşet gününü anlatan Küçükgüzel “Daha dikkatli olmalarını ve evde istirahat etmek istediğimi söyledim. Ramazan'ın eşi olan Emine evinden bana küfür etti, demir kapıyı bilinçli olarak ses çıkartacak şekilde tekrar kapattı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek önce onlara hitaben hakaret ettim ancak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra evde bulunan bana ait av tüfeğini alıp kendi evimin kapısının önüne çıkarak hedef gözetmeksizin iki el ateş ettim” dedi.

Fethiye’deki ‘kapı sesi’ cinayetinde yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı: 6 yıldır psikolojik tedavi görüyormuş

PSİKİYATRİK İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Yaklaşık 6 senedir psikiyatrik ilaç tedavisi gördüğünü belirten Küçükgüzel, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başladığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüdü. Osman K. (62), av tüfeğiyle komşuları Ramazan Çalışkan (42), eşi Emine Çalışkan (40) ve kızları Ecrin Çalışkan'a (13) ateş etti. Yaralanan Ramazan Çalışkan özel bir hastaneye, eşi ve kızı ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Çalışkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çalışkan’ı öldüren Osman K. tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası