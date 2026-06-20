Fethiye’de komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 62 yaşındaki O.K.’nin av tüfeğiyle açtığı ateşte Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti, eşi ve 13 yaşındaki kızı yaralandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

Fethiye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olayda, 62 yaşındaki O.K. isimli şahıs, komşularıyla bahçe kapısı yüzünden tartıştı. Çıkan son tartışma ise kanlı bitti.

O.K. komşuları Ramazan Çalışkan (42), eşi E.Ç. (40) ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Ramazan Çalışkan, eşi ve kızı yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bahçe kapısı yüzünden aileye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ramazan Çalışkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan O.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçe kapısı yüzünden aileye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

VAHŞET KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçe kapısı yüzünden aileye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Görüntülerde, evin kapısının kapatıldığı sırada küçük kızın kapıyı kapattığı, ardından şüphelinin bağırarak küfür ettiği görülürken, kısa süre sonra yaşanan saldırı anları da yer aldı.

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