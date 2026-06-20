Anadolu Ajansı
Bilecik'ten acı haber! Görevi başında şehit oldu
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 54 yaşındaki polis memuru Murat Bayırlı, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Özetle DinleBilecik'ten acı haber! Görevi başında şehit oldu
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Gündem 2 dk önce
Bilecik Adliyesi'nde görevli polis memuru Murat Bayırlı, geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak vefat etti.
- Polis memuru Murat Bayırlı, Bilecik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ek binasında görev başındayken rahatsızlandı.
- Rahatsızlanmasının ardından kalp krizi geçirdiği belirtildi.
- Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- 29 yıllık polis memuru olduğu bilgisi paylaşıldı.
- Cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar taziye mesajı yayımladı.
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Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bilecik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ek binasında görev sırasında rahatsızlanan polis memuru Murat Bayırlı, kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 29 yıllık polis memuru Bayırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bayırlı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
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