FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyım atanan Maydonoz Döner'in Ankara yapılanmasına ilişkin davada tanıklar dinlendi. Şube ortaklıkları ve "Akın" kod ismi üzerine yoğunlaşılan duruşmada, mahkeme bazı adli kontrol tedbirlerini kaldırarak davayı 17 Eylül'e erteledi.

Şubat 2025 tarihinde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyım atanmıştı. 1 yıldır TMSF'nin yönetiminde olan ünlü dönercinin işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Sayın katılmazken, diğer tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

"HUZUR'U AKIN DİYE TANIYORUM"

Söz verilen tanık Ü.B, Maydonoz Döner şubesinin Türkiye franchaise müdürü olduğunu, bu sebeple sanık Huzur Özer ve bir kısım sanıkları tanıdığını, Özer ile dosyada yer alan tape kayıtlarındaki görüşmelerin şube açılışlarıyla ilgili olduğunu anlattı.

Maydonoz döner şubelerinde hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerin çalıştırılıp çalıştırılmadığına dair bilgisinin bulunmadığını söyleyen Ü.B, "Hakkımda FETÖ'den işlem yoktur. Huzur Özer isimli kişiyi 'Akın' ismi ile tanırım. Tape kayıtlarındaki mesajlaşmalarda da kendisine o yüzden 'Akın' diye hitap ettim" dedi.

SANIKLAR İDDİALARI REDDETTİ

Tanık B.Y, Tokat Maydonoz Döner şubesinin ortağı olduğunu, sanık Özer'i "Akın" ismiyle tanıdığını, hakkında FETÖ'den işlem yapılmadığını ve ortağı olduğu şube kurulurken FETÖ'nün hiçbir yönlendirmesi olmadığını iddia etti.

Tanık B.Y'nin oğlu tanık F.Y. ise babasının Tokat'taki Maydonoz Döner şubesinin ortağı olduğunu, kendisinin şubede çalışmadığını, yalnızca şubenin açılış aşamasında babasına yardım ettiğini ileri sürdü.

"PARALARI ŞUBE İÇİN KULLANDIM"

Ailesi ve babası B.Y'nin sanık Özer ile tanışıklığının sadece ticari amaçlı olduğunu anlatan F.Y, şu beyanda bulundu:

"Şubenin açılışında babamın yaşı olduğu için kendisine yardımcı oldum. Ortaklığın kurulmasında örgütün yönlendirmesi olmadı. Ortaklık öncesinde Özer'i tanımıyordum. Şube açılacağı dönemde benim hesabımdan para yatırılmıştı. Bu paralar kira ve hava parasının ödenmesi için kullanıldı. Üniversite öğrencisiyim. Yaz tatilinde açılışla ben ilgilendim. Babam da yaşlı olduğu için parayı benim hesabıma gönderdiler. Paraları şube açılışıyla ilgili kullandım"

Tanık beyanlarının ardından söz verilen sanık Huzur Özer, tanıkları ticari ilişkileri sebebiyle tanıdığını söyleyerek, kendisini çevresine karşı "Akın" ismiyle tanıttığını söyledi.

Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını isteyerek, mahkemeden beraat talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinden "yurt dışına çıkış yasağı"nın devamına, dosyanın geldiği aşama ve sanıkların duruşmaları takip etmesini dikkate alarak "kolluğa imza yükümlülüğü" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, tutuksuz sanık Tahsin Özbay hakkında bir sonraki celsede tanık dinleneceğini bildirerek, Özbay dışındaki diğer tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Duruşma 17 Eylül'e ertelendi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatıldı.

FETÖ'nün örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, örgüt üyelerine de iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer verildi.

Firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda "himmet" toplandığı belirtilen iddianamede, bu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtildi.

Sanıkların terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

