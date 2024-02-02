Film değil, gerçek! Kendisini almayan minibüsü takip edip özür diletti, o anlar kamerada

Ataşehir'de Erdem Öztürk adlı bir vatandaş, kendisini almayan minibüsü aracıyla takip etti. Minibüsün önünü kesen Öztürk, şoföre "Beni neden almadın?" diye tepki gösterdi. "Seni görmesek almasak suç mu?" diye kendisini savunan şoför daha sonra Öztürk'ten özür diledi. Öztürk, takip anlarını anbean kaydetti.

İstanbul Ataşehir'de film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Çalıştığı kuyumcu dükkanından çıkıp evine gitmek isteyen Erdem Öztürk, iddiaya göre yolda durmayarak kendisini almayan hatlı minibüsün sürücüsüne sinirlendi.

Bunun üzerine minibüsü güzergahında yakalayabilmek için dükkanına geri dönen Öztürk, alçılı koluna rağmen otomobiline bindi ve yola çıktı. Minibüsü yakalama planı yapan Öztürk, minibüsün peşinden otomobiliyle gittiği anları cep telefonu ile anbean kayda almaya başladı.

'BENİ NEDEN ALMADIN?' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Minibüsün güzergahında ilerleyen Öztürk, peşinde olduğu minibüse rastlayınca minibüsün önünü kesti. Otomobilinden inip minibüs şoförünün yanına giden Erdem Öztürk ile şoför arasında tartışma çıktı.

Öztürk, minibüs şoförüne "Beni gördün ama almadın, neden almadın sebebini söyle. Kolum alçılı olmasına rağmen sana inat gittim arabayı aldım önünü kestim" diyerek tepki gösterdi.

'ELİ ÖPÜLECEK ADAMSIN' DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Minibüs şoförü ise "Ben seni hayatımda ilk defa gördüm, seni görmesek almasak suç mu?" diyerek kendisini savundu. Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini istemesi üzerine minibüs şoförü, ‘Seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun, eli öpülecek adamsın’ diyerek özür diledi.

Yaşadığı tartışmayı da telefon kamerası ile kayda alan Öztürk tartışmanın sonlanmasıyla otomobiline binip yoluna devam etti.

'BENİ GÖRMEME İHTİMALİ YOK'



Erdem Öztürk, olay anlarını şöyle anlattı:

"Kolum kırık olduğu için hastanede randevum vardı işten izin aldım çıktım. Biz Ataşehir’de kuyumcuyuz aracım da dükkandaydı. Elim sakat çok da trafik var diye aracı almak istemedim. Minibüs bekliyordum, minibüs geldi ama el kaldırdığım halde durmadı. Hem de bu alçılı elimi kaldırdım. Benden 20 metre sonra bir bayan el kaldırdı ona durdu. Ona durunca ben de binebilmek için peşinden koştum ama gazlayarak gitti. Beni aynada gördüğü halde gitti. Ben de yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptım İstanbul’da da çok şoförlük yaptım. Beni aynadan görmeme ihtimali yok. Burada kasıt olduğu için gücüme gitti. Koşarak dükkanıma gittim aracı aldım ve peşine düştüm. Sonra olanlar oldu. Özür dilettim kendimden çünkü ben haklıydım."