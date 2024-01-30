Samsun'da toplu taşımaya zam! Minibüs ücreti 17 TL, taksimetre açılışı 46 TL'ye yükseldi

Samsun’da şehir içi taksi-dolmuş hatları, halk otobüsü, ring ve tramvay ücret tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. İlçe minibüsleri ise yüzde 20 zamlandı. Zammın ardından kentte minibüs ücreti 13 TL'den 17 TL'ye, taksimetre açılış fiyatı 46 TL'ye yükseldi.

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası, Samsun Büyükşehir Belediyesine yüzde 70 oranındaki zam taleplerini geçen günlerde iletmişti. İlçe minibüsleri, merkezdeki minibüsler ile dolmuş hatlarının fiyat tarifesinin artan maliyetler nedeniyle güncellenmesi gerektiğini ifade eden şoförlerin talebi bugün Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşüldü. Toplantıda ilçelerden şehir merkezine gelen minibüslerin ücret tarifesine yüzde 20 oranında zam yapılması kararı çıkarken, diğer ulaşım araçlarının fiyat tarifesinin ise yüzde 30 oranında artırılması kararlaştırıldı.

DOLMUŞ ÜCRETİ 17 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni tarife ile birlikte şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan 1., 2., 3. ve 4. Dolmuş Hatlarının tek kişi taşıma fiyatı 13 TL’den 17 TL’ye yükseldi. Otobüs, minibüs, hafif raylı sistem, ring ve taksi ücretlerine de mevcut tarifleri üzerinden yüzde 30 zam uygulandı.

Yeni tarifeyi değerlendiren Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Saim Erkan, “Zam talebimiz istediğimiz ölçüde şekillenmedi. Yeni zamla birlikte esnafımız idare edebilecek gibi oldu. Nisan ayından sonra ara bir zam daha düşünülüyor. Bizim masrafımız sadece akaryakıt değil. Her kaleme zam geldi. O nedenle bu zam tam anlamıyla bizi mutlu etmese de idare edebilecek konuma geldik” dedi.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 46 TL'YE ÇIKTI

Taksilerde taksimetre açılış fiyatı 35 TL’den 46 TL’ye yükseltildi. Kilometre başına ücret de 13 TL’den 17 TL’ye çıktı. Ayrıca dakika başına da önceden 1,5 TL yazıyordu, yeni tarife ile birlikte 2 TL yazmaya başlayacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Taksiciler Dernek Başkanı Cengiz Aytemur, “Biz şoförler yüzde 70 zam talebinde bulunmuştuk. Çünkü geçtiğimiz temmuz ayında almamız gereken zammı almamıştık. Yüzde 30’luk zam bizim açımızdan çok düşük oldu. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

Zamlı tarife önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.