Galatasaray yönetimi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Dursun Özbek başkanlığındaki heyet, görüşmede Bakan Çiftçi’ye 42 numaralı forma hediye etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Galatasaray Spor Kulübü Başkan Başdanışmanı Özkan Tamirak da yer aldı.,

Galatasaray yönetiminden İçişleri Bakanı Çiftçi’ye ziyaret

Görüşmede, Bakan Mustafa Çiftçi’ye memleketi Konya’nın plaka kodunu temsil eden 42 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Bakan Çiftçi, nazik ziyaret ve hediye için teşekkür etti.

