Gara'ya hava harekatı! 2 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."