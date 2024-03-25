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Haberler > Gündem > Gara'ya hava harekatı! 2 PKK'lı terörist etkisiz

Gara'ya hava harekatı! 2 PKK'lı terörist etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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