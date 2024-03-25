Gara'ya hava harekatı! 2 PKK'lı terörist etkisiz
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi