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    • Haberler > Gündem > Gaziantep’e usta işi projeler! Fatma Şahin: rekor kırmak için buradayız

    Gaziantep’e usta işi projeler! Fatma Şahin: rekor kırmak için buradayız

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gaziantep’e usta işi projeler! Fatma Şahin: rekor kırmak için buradayız
    Gaziantep, Fatma Şahin, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Adayı Fatma Şahin, 2024-2029 yılında hayata geçireceği altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerini “Güçlü Gaziantep” sloganıyla duyurdu.

    YÜCEL KOÇ'UN HABERİ - Gaziantep’te 10 yıl boyunca büyük projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Adayı Fatma Şahin, ustalık döneminde de hizmetlerini hız kesmeden sürdürecek.

    Şahin, “Güçlü Gaziantep” sloganıyla 2024-2029 yılında hayata geçireceği altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerini düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyurdu.

    Fatma Şahin; katılımcı, kapsayıcı bir belediyecilik için çalışmalara devam edeceğini belirterek “Heyecanımız var, aşkımız var, sevdamız var… Bu şehri gülistan etmek için buradayız. Rekor üzerine rekor kırmak için buradayız” dedi.

    Gaziantep’e usta işi projeler! Fatma Şahin: rekor kırmak için buradayız

    Fatma Şahin’in Gaziantep’e kazandıracağı projelerden bazıları şöyle:

    "Şehrin 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılaması için hayata geçirilen Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı’nın devamı olacak, belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ Barajı yapılacak. 13 milyar TL’lik dev proje kapsamında; yılda 1,5 milyar TL enerji tasarrufunun sağlanması hedefleniyor. 
    4 yeni tesisle atık suyun yüzde 100’ü arıtılacak. 2 milyar TL’lik projeye bu yıl başlanacak.
    2050 yılı hedefiyle ulaşım planı yenilenecek.
    Gar-Düztepe-Şehit Hastanesi metro projesi 15 milyar TL’lik dev yatırımla, 2024 Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındı. 10,5 kilometrelik projede, 9 istasyon bulunuyor.
    GAZİRAY hattı, BÜSEM’e ve havalimanına kadar uzatılacak.
    Afet lojistik merkezi yapılacak.
    Afet ve acil durumlarda çalışacak başta gönüllü vatandaşlar olmak üzere 200 bin kişiye eğitim verilecek.
    19 kilometre kesintisiz yeşil yaşam koridoru oluşturulacak.
    370 bin metrekare toplam alana sahip, 518 adet hobi evi yapılacak. 
    Gıda bankası, yeni evlenen çiftlere beyaz eşya desteği, gıda kolisi ve anneye süt, bebeğe can hizmeti artarak sürecek. 
    Kaliteli ve ucuz ekmek üretim kapasitesi artırılacak. Günlük 120 bin ekmek kapasiteli yeni fabrika kurulacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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