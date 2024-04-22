Gaziantep'te alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Her şey bir anda oldu! Okul bahçesinde otururken saldırıya uğradı

Her şey bir anda oldu! Okul bahçesinde otururken saldırıya uğradı

Gaziantep'te bir şahıs, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından dövülerek öldürüldü. Olay sonrası 4 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi’nde iddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen 47 yaşındaki Devrim Keleş ile husumetli olduğu bir grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında husumetli olduğu 4 şahıs tarafından öldüresiye dövülen Devrim Keleş ağır yaralandı. Keleş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.