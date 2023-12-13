Gaziantep'te bir korkutan deprem daha

13 Aralık 2023 10:16 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:23

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin artçıları bölgede devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.36 sıralarında merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Derinliği 7.4 kilometre olarak ölçülen deprem paniğe neden oldu, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Depremin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, sarsıntı nedeniyle çok korktuklarını ifade etti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Derinliğin ise 13.2 olarak ölçüldüğünü kaydetti.