Gaziantep'te bir korkutan deprem daha
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsılan bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre saat 03.36'da Gaziantep'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin artçıları bölgede devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.36 sıralarında merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Derinliği 7.4 kilometre olarak ölçülen deprem paniğe neden oldu, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Depremin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, sarsıntı nedeniyle çok korktuklarını ifade etti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Derinliğin ise 13.2 olarak ölçüldüğünü kaydetti.