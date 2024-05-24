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Gaziantep'ten acı haber! Kepçe ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Nizip, İnşaat Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep Nizip'te inşaat sahasında kepçe ile duvar arasında sıkışan işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fıstık Kent toplu konut alanında iddiaya göre, inşaat alanında alt yapı çalışması yapıldığı esnada formen İmam Yıldırım (45), kontrolden çıkan kepçe ile duvar arasında sıkıştı.

İmam Yıldırım ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiyi ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'ten avcı haber! Kepçe ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti - 1. Resim

İmam Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yavuzeli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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