Gazzelilerin yaralarını saracak, iyilik gemisi yola çıktı

Gazze’ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 2 bin 737 ton insani yardım malzemesini taşıyan yedinci gemi, Mersin’den uğurlandı.

İRFAN ÖZFATURA - Gazze’deki savaş mağdurlarına desteğini sürdüren Türk Kızılay, bölgeye yardım ulaştırmak için çabalarına devam ediyor. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Ramazan-ı şerif öncesi yaklaşık 2 bin 737 tonluk yardım malzemesini Gazze’ye ulaştıracak yedinci yardım gemisi hazırlandı. Hazırlanan en büyük yardım gemisi, dün Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve STK temsilcilerinin katılımıyla Mersin Limanı’ndan uğurlandı. Yardımların önce Mısır’a, ardından da ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle tırlarla Refah Sınır Kapısı’ndan Gazzelilere ulaştırılacağı ifade edildi. Yedinci yardım gemisinde başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemeleri bulunduğu kaydedildi.

12 UÇAK, 6 GEMİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, uğurlama töreninde, Gazze’ye içerisinde temel ihtiyaç malzemesi olan en büyük gemiyi göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bugüne kadar Gazze için Türkiye’den 12 uçak ve altı gemi gittiğini dile getiren Yılmaz, uğurlanan gemide yardımların en büyüğünün olduğunu kaydetti. MÜSİAD’ın ramazan öncesinde anlamlı bir kampanya başlattığını aktaran Yılmaz “Bu gemi Türk Kızılay’ın değil, bu ‘İYİLİK GEMİSİ’. Bu gemi, Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, doğasını, iyiliğini taşıyor. Üç günde ilk önce Mısır’ın el-Ariş Limanı’na, oradan da tırlara yüklenerek Gazze’ye bu emanetlerin ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

PROF. DR. YILMAZ: RAMAZAN BOYUNCA YARDIMLAR SÜRECEK

Fatma Meriç Yılmaz, bu yardımların uzun süreli ve sürekli yapılması gerektiğini belirterek “Bu gemi orada boşaltıldıktan sonra burada tekrar yüklenilecek ve gönderilecek. Oraya giden bütün emanetlerimizin de sonuna kadar takipçisi olacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Yardımlar orada tırlara yüklenecek ve Refah Kapısı’ndan içeriye kadar uğurlayacaklar” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ramazanda hem Gazze’ye hem de deprem bölgesine yardımların devam edeceğini vurguladı. Gazze’de insanların açlıktan öldüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: Gazze’de şu anda insanlar suya, ilaca ulaşamıyorlar. Hayat mücadelesi veriyorlar. Biz, bir taraftan deprem bölgemizdeki vatandaşlarımızın elini bırakmayacağız. Orada yine sofralar kuracağız. Bir taraftan da Gazze’ye de ‘Biz sizi unutmadık’ demeye, en azından yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz.