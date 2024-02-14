Gebze'de korkutan patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Şubat 2024 20:23 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 20:25 - Güncelleme:

Kocaeli, Patlama, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir dökümhanede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 işçi yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.