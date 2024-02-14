Gebze'de korkutan patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir dökümhanede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 işçi yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanede, eritme kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada, dökümhanede çalışan işçiler K.Y, A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.A.'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı