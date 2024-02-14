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    • Gebze'de korkutan patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gebze&#039;de korkutan patlama: 1&#039;i ağır 3 işçi yaralandı
    Kocaeli, Patlama, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir dökümhanede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 işçi yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanede, eritme kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

    Patlamada, dökümhanede çalışan işçiler K.Y, A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Ağır yaralanan M.A.'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KocaeliPatlama
    Haberler > Gündem > Gebze'de korkutan patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralandı
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