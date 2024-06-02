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Gerçeği kamera görüntüleri ortaya çıkardı: Eteği motosikletin zincirine takıldı, ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Manavgat'ta kaza ihbarına gelen 112 ekibi, ayağından yaralanan ve yerde yatan kadını olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Adının Narife Keskin olduğu öğrenilen kadın, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını söylerken, güvenlik kamerasında kadının eteğinin motosikletin zincirine takılarak sürüklendiği görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaralamalı kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulanstaki görevlilere ve trafik ekibine yolda yürürken ayağının takıldığını ve düşerek yaralandığını söyledi.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ ÖĞRENİLEMEDİ

Kazanın ardından olay yerindeki vatandaşlar kadının motosikletten düştüğünü motosikleti kullanan kişinin motosikleti olay yerinden götürdüğünü dile getirdi.

Kazayı gören kameralarda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 DJT 66 plakalı motosikletin Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak'ta seyir halindeyken motosiklette yolcu olarak bulunan Narife Keskin’in eteğinin motosikletin zincirine dolanması sebebiyle motosikletten düşerek sürüklendiği belirlendi.

Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken motosiklet sürücüsünün zincire dolaşan kumaşları söktükten sonra motosikleti kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir yere bıraktığı, yaralının ambulans ile götürülmesinden sonra motosikleti götürdüğü görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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