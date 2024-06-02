Gerçeği kamera görüntüleri ortaya çıkardı: Eteği motosikletin zincirine takıldı, ölümden döndü

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme:

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Antalya Manavgat'ta kaza ihbarına gelen 112 ekibi, ayağından yaralanan ve yerde yatan kadını olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Adının Narife Keskin olduğu öğrenilen kadın, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını söylerken, güvenlik kamerasında kadının eteğinin motosikletin zincirine takılarak sürüklendiği görüldü.