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Göçmen kaçakçılarına 'Kalkan-23' operasyonu! 63 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göçmen kaçakçılarına &#039;Kalkan-23&#039; operasyonu! 63 kişi yakalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-23' operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38’i tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede düzenlenen yeni bir operasyon ile birçok organizatör yakalandı ve tutuklandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi ve operasyonun detaylarını duyurdu.

38 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Buna göre; 4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-23' operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38’i tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu detaylar yer aldı:

"Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak’ta düzenlenen “KALKAN-23” operasyonlarında; 

MUĞLA:
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;
29 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
18 ’i tutuklandı,
5‘i hakkında adli kontrol kararı verildi.

VAN:
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;
14 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
9'u tutuklandı. 
3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve
125 düzensiz göçmen yakalandı. 

ÇANAKKALE:
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;
11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
10’u tutuklandı.

ŞIRNAK:
Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;
9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
1’i tutuklandı,
6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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