Kaymakamlık, Erzurum’da düzenlenen 2. Geleneksel Aras Festivali’ndeki at yarışında bir ata yönelik uygunsuz müdahale görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sorumluluğu olan kişiler hakkında adli ve idari incelemenin sürdüğü belirtildi.

Erzurum’da düzenlenen at yarışlarında bir ata yönelik uygunsuz müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İDARİ VE ADLİ İNCELEME

Erzurum’un Tekman ilçesinde festival kapsamındaki at yarışları düzenlendi. Düzenlenen yarışlarda bir ata uygunsuz müdahalede bulunulduğu iddiası üzerine Tekman Kaymakamlığı, harekete geçti. Söz konusu iddiaya ilişkin kaymakamlık tarafından idari ve adli inceleme başlatıldı.

Görüntüler tespit edildi! Erzurum’da at yarışında ata uygunsuz müdahaleye soruşturma!

GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, 20 Haziran 2026 tarihinde Hacıömer Mahallesi’nde Tekman Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Aras Festivali’ndeki at yarışları sırasında, bir ata yönelik uygunsuz müdahalede bulunulduğuna dair görüntülerin tespit edildiği ifade edildi.

Görüntüler tespit edildi! Erzurum’da at yarışında ata uygunsuz müdahaleye soruşturma!

ŞAHISLAR TESPİT EDİLECEK

Tekman Kaymakamlığı, tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Söz konusu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla; görüntülerde yer alan şahısların tespiti, hayvanın sağlık durumunun değerlendirilmesi, organizasyon sürecinin incelenmesi ve olayın ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ilgili kurumlarımız tarafından yürütülmektedir.

Açıklamada hayvanların korunması ve refahına yönelik yükümlülükler konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiği vurgulandı. Sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemlerin uygulanacağı da belirtildi.

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