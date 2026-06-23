Siyah-beyazlıların, İspanyol ekibi Real Betis'le kiralık sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönen Faslı orta saha Sofyan Amrabat için transfer görüşmeleri başlattığı iddia edildi.

Beşiktaş, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtilen Sofyan Amrabat için harekete geçti. Faslı futbolcunun durumu, 19 Temmuz'da final maçı oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı - Sofyan Amrabat

BEŞİKTAŞ'TAN AMRABAT HAMLESİ

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncunun transfer durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Faslı futbolcuyu beğendiği belirtildi.

Vincenzo Italiano - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

REAL BETIS TAKİPTE

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ı geçtiğimiz sezon kiralayan Real Betis de Amrabat'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor. İspanyol ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için süreci yakından takip ediyor. Real Betis'te geçtiğimiz sezon 23 maç oynayan Amrabat, 1 gol kaydetti.

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