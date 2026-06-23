Beşiktaş'ta transfer bombası: Vincenzo Italiano, Fenerbahçeli oyuncunun peşinde
Siyah-beyazlıların, İspanyol ekibi Real Betis'le kiralık sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönen Faslı orta saha Sofyan Amrabat için transfer görüşmeleri başlattığı iddia edildi.
- Faslı futbolcunun durumu, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinden sonra netleşecek.
- Beşiktaş, Fenerbahçe'den Amrabat hakkında bilgi aldı.
- Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Amrabat'ı beğendiği belirtildi.
- Real Betis de Amrabat'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor.
- Amrabat, geçtiğimiz sezon Real Betis'te 23 maçta 1 gol kaydetti.
Beşiktaş, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtilen Sofyan Amrabat için harekete geçti. Faslı futbolcunun durumu, 19 Temmuz'da final maçı oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.
BEŞİKTAŞ'TAN AMRABAT HAMLESİ
A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncunun transfer durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Faslı futbolcuyu beğendiği belirtildi.
REAL BETIS TAKİPTE
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ı geçtiğimiz sezon kiralayan Real Betis de Amrabat'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor. İspanyol ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için süreci yakından takip ediyor. Real Betis'te geçtiğimiz sezon 23 maç oynayan Amrabat, 1 gol kaydetti.