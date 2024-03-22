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Haberler > Gündem > Görüntüleri viral olmuştu! Tek başına okey oynayan adam artık yalnız değil

Görüntüleri viral olmuştu! Tek başına okey oynayan adam artık yalnız değil

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Görüntüleri viral olmuştu! Tek başına okey oynayan adam artık yalnız değil

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tek başına okey oynadığı için gündem olan Ahmet Doğan, artık yalnız kalmıyor. Birkan Karakuş, Ramazan ayı bitene kadar Doğan ile okey oynayacaklarını ifade ederek, “Ahmet ağabeyi haberlerde gördük açıkçası biraz üzüldük" dedi.

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan'ın okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca bulduğu çözüm sosyal medyada vira olmuştu. Okey oynadığı sırada diğer masada bulunanlar Doğan’ın o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda almıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve ardından haber olan Doğan, artık yalnız kalmıyor. Doğan’ın yalnız okey oynadığını görenler Doğan’a okey masasında arkadaşlık yapıyor.

'RAMAZAN BİTENE KADAR BİZİMLE'

Birkan Karakuş, Ramazan ayı bitene kadar Doğan ile okey oynayacaklarını ifade ederek, “Ahmet ağabeyi haberlerde gördük açıkçası biraz üzüldük. Dedik bulalım oyun oynayalım. Ramazan ayı bitene kadar bizimle” dedi. Doğan ise artık arkadaşlar ile okey oynadığını fakat rakiplerinin dişli olduğunu söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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