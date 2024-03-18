Okeye üç kişi aranıyor! Dört kişilik oyunu tek başına oynayan vatandaşın o anları kamerada

Sivas'ta bir vatandaş, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca tek başına oynadı. Dört ıstakayı da dolanarak tek başına oyun oynayan vatandaşın o anları sosyal medyadan beğeni yağmuruna tutuldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir kahvehanede yaşanan ilginç anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ahmet Doğan isimli vatandaş, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu.

Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü. Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan’ı gören arkadaşları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

'TEK BAŞIMA BİTTİM'

Tek başına okey oynayan Ahmet Doğan, “Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar” dedi.

ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI

Ahmet Doğan’ın tek başına okey oynadığını görerek o anları görüntüleyen Ali Kılınç, “Arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir baktım Ahmet kendi kendine okey oynuyordu. Hoşuma gitti, videoya çektim. Paylaştım, videoya da oldukça beğeni geldi” şeklinde konuştu.