Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin ilk kez konuştu. Cansu, sim kartın Ankara’da baz vermesiyle başlayan sürece dair önemli detayları paylaştı.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, dosyayı devraldıktan sonra derinleştirdiği soruşturmada daha önce "peşine düşülmemiş" hayati detayları TRT Haber'de açıkladı.

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay... Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

SİM KARTI İLK ADIM OLDU

Başsavcı Ebru Cansu, göreve geldiğinde dosyada dikkatini çeken ilk noktanın Gülistan Doku’nun sim kartının Ankara’da baz vermesi olduğunu ifade etti.

Cansu, bu detayın üzerine gidilerek ulaşılan verileri şöyle anlattı:

"Başka bir ilde baz verdiğini gördüğümde üzerine gidip zincirleme sorgulama yapınca birtakım verilere ulaşıldı. Dosyaya sadece cihaz bilgileri gelmiş ancak peşine düşülmemişti. Bu sim kartı ve cihazı daha önce kimlerin kullandığı araştırılmamıştı. Bu aşamadan sonra yaptığım araştırmalar beni 'Gökhan' ismine götürdü"

DAĞ BAYIR GÜLİSTAN ARANIYOR

Soruşturma kapsamında jandarmaya gelen gizli tanık beyanlarını titizlikle incelediklerini kaydeden Cansu, arama çalışmalarına bizzat katıldığını belirtti.

Tunceli’deki dağlık ve ormanlık alanlar ile mağaraların tek tek tarandığını söyleyen Başsavcı, "Ankara'dan gelen donanımlı JASAT ekipleri ve teknik cihaz desteğiyle 30 kişilik bir ekip şu an hala sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

SİBER SUÇLAR DEVREDE

Gizli tanığın işaret ettiği Gençlik Merkezi ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde yeniden baz çalışması yapıldığını aktaran Cansu, dijital delillere yönelik süreci şu sözlerle özetledi:

"Tüm şüphelilerin cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi dijital materyallerine el konuldu. Siber suçlar uzmanlarınca incelemeler devam ediyor. HTS ve PTS kayıtlarını yeniden analiz ediyoruz. İddia edilen bölgelerde bizzat konum alarak çalışmalarımızı derinleştiriyoruz"

HASTANE KAYITLARI

Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri de Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarındaki tutarsızlık oldu. Başsavcı Cansu, Polnet kayıtları ile hastane evraklarının birbirini tutmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Gülistan Doku'nun tedavi evraklarını istediğimizde tarihlerde bir çelişki tespit ettik. Polnet kaydında hastane girişi görünen bir tarih, hastane tedavi evraklarında hiç yer almıyordu. Bu durum bize şüpheli geldi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastanede incelemelerini sürdürüyor"

Başsavcı Ebru Cansu, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi noktasında Adalet Bakanlığı’nın tam desteğini hissettiklerini ifade ederek, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay’ın destekleri tüm hukuk camiasına güç verdi. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

