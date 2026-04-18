Tunceli’de 6 yıldır karanlıkta kalan Gülistan Doku dosyasında yaşanan kritik gelişmeler, benzer bir hukuk mücadelesi veren Rojin Kabaiş’in ailesi için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, "Gülistan’ın dosyası 6 yıl sonra nasıl aydınlandıysa, kızımın akıbeti de öyle netleşecek" diyerek Adalet Bakanlığı’nın attığı adımlara olan güvenini dile getirdi.

"RÜTBE VEYA MAKAM ADALETİN ÖNÜNE GEÇEMEZ" Yıllardır kızının ölümünün bir intihar değil, organize bir cinayet olduğunu savunan acılı baba, dosyadaki delillerin karartıldığı yönündeki şüphelerini yineledi.

Gülistan Doku dosyasında ulaşılan noktanın kendileri için emsal teşkil ettiğini belirten Kabaiş, adaletin sağlanmasında kişilerin unvanlarının bir öneminin olmadığını vurguladı: “Burada şahısların mesleği ya da rütbesi önemli değil. Savcılarımız artık bu karanlığı dağıtıyor. Benim kızıma da ışık olsunlar.”

KAPSAMLI DNA İNCELEMESİ TALEBİ Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarının titizlikle incelendiği yönündeki açıklamaları, ailede büyük bir karşılık buldu. Nizamettin Kabaiş, kızının cansız bedenindeki bulguların ve iki ayrı erkek DNA’sına dair iddiaların cinayet şüphesini güçlendirdiğini belirterek, "18 gün suda kalan bir beden böyle olmazdı, bu bir cinayettir" dedi.

Baba Kabaiş, "Yeni Adalet Bakanına ben çok güveniyorum, çok umutluyum. İnşallah bu olay çözülecek, aydınlanacak. Çünkü 2 senedir biz acı çekiyoruz. Adalet Bakanına çok teşekkür ediyorum. Yani burada olsaydı gidip elini öpecektim"

Adalet Bakanı Akın Gürlek incelemelerin sadece Doku dosyasını değil, acılı ailelerinin gözyaşları kurumayan Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarını da kapsayacağını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası