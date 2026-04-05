Savaşların ve çatışmaların ortasında yıllardır istikrar adası olarak kalmayı başaran Türkiye, diplomatik çabalarla bölgedeki ateşi söndürmeye çalışıyor. Barış arayışlarında inisiyatif alan Ankara, NATO ve Antalya Diplomasi Forumu gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İstanbul’daki Gazze zirvesine 100 ülkeden parlamento başkanları katılacak

HABER MERKEZİ - Türkiye, bölgesinde ‘Güvenli liman’ olma yolunda hızla ilerlerken, bu özelliği ile hem krizlerin çözümünde etkin rol alma hem de önemli zirvelerin başkenti olma yolunda hızla mesafe katediyor. Türkiye, bu yıl NATO, Antalya Diplomasi Forumu ve İklim zirvesi COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, dünya parlamentolarının da buluşma noktası olacak.

İLK TOPLANTI İSTANBUL'DA

Parlamentolar Arası Birlik’in (PAB) 152’nci Genel Kurulu, TBMM’nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da toplanacak. 152’nci Genel Kurulun teması, ‘Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek’ olarak belirlendi. Genel kurul başkanlığına seçilmesi beklenen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, aynı zamanda oturumları da yönetecek. 100 civarında parlamento başkanı ile çok sayıda parlamenterin ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katılması öngörülen genel kurulda, parlamenter diplomasinin ve çok taraflı iş birliğin güçlendirilmesine yönelik katkılar gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze’deki soykırım ve Orta Doğu’daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel konular ele alınacak.

ADİL VE KALICI BARIŞ

Genel kurul toplantısında, ‘Yoğun çatışmalardan sonra yönetim mekanizmaları oluşturulmasında, adil ve kalıcı barışın yeniden tesis edilmesinde parlamentoların rolü’ ve ‘Adil ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi inşa etmek’ başlıklı karar tasarıları da ele alınacak. Merkezi Cenevre’de bulunan PAB’ın, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde senede iki defa genel kurulu toplanıyor. Bu toplantılar, Cenevre’de veya üye bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl Türkiye’de yapılacak genel kurulda PAB açısından önemli bir seçim de yapılacak. Görev süresi dolan PAB Genel Sekreteri Martin Chungong yerine PAB’ın yeni genel sekreteri belirlenecek. 1889 yılında parlamentolar arası iş birliği ve diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla parlamento temsilcileri tarafından kurulan PAB, hâlihazırda 183 ülkenin üyeliğiyle dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olarak öne çıkıyor. 1934, 1951 ve 1996 yıllarında da genel kurul toplantıları Türkiye’de yapılmıştı. Türkiye 15 Nisan’daki toplantı ile PAB Genel Kuruluna dördüncü defa ev sahipliği yapmış olacak. Türkiye, parlamenter diplomasi alanındaki tecrübe ve birikimini, çok tarafl ı ilişkiler ile uluslararası diyaloğa verdiği önemi bir kere daha güçlü şekilde ortaya koyacak.





