Türkiye’ye uluslararası yatırım yağacak: Dolmabahçe zirvesinde dünya devleri yer aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dünya Ekonomik Forumu (WHO) yöneticileriyle buluşmasından, Türkiye’ye yatırım kararı çıktı. Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nde gerçekleşen zirveye, dünyanın önde gelen firmalarının CEO’ları da katıldı.
Zirveye katılan üst düzey yöneticiler ve ekonomistlerden sızan bilgilerde, 10 trilyon doların üzerinde bir yatırımı yöneten BlackRock Fonu’nun Türkiye’de savunma ve bankacılık sektörüne sıcak para girişi sağlayacağı değerlendiriliyor. Ocak 2026’da yüklü yabancı girişiyle oluşan kısa süreli rallinin de bu para girişleriyle sağlandığı yorumları yapılıyor. Dünyada trilyon dolarlık kripto yatırımlarıyla bilinen söz konusu fonun Türkiye’de ağırlığı Aselsan (yüzde 11-12) ve bazı bankalar başta olmak üzere savunma enerji şirketleriyle de ilgilendiği bilgisi paylaşılıyor.
Ortadoğu’daki savaşın sebep olduğu yüksek enerji maliyetlerinin küresel enflasyon riskini artırdığı, bunun da merkez bankalarını faiz artışına mecbur bıraktığı çatışma ortamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın döviz ihtiyacı için 50 ton civarında bir altını SWAP’ta kullandığı iddia edilirken, beklenen sıcak para girişinin ülke ekonomisine nefes aldıracağı yorumları da yapılıyor.
FIRSAT VE RİSK BİR ARADA
Ekonomistlerin görüşüne göre, dev BlackRock Fonu, bir ülkede yatırımını artırma kararı alıyorsa, onu dünyadaki diğer fonlar takip ediyor ve başta borsa ve yatırım fonlarında ciddi yükselişler görülüyor. Ancak yüksek getiri potansiyeli, ciddi risk de barındırıyor. Yine ekonomistlere göre yatırım çıkışı olduğu iddia edilen bir ülkeye yüklü sıcak para girişi, ekonomik dinamikleri bozma tehlikesi barındırıyor.
BlackRock’un Erdoğan tarafından kabul edilmesinden sadece bir gün sonra ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Hürmüz krizine karşı gündemlerinde olan bir adımı açıkladı.
BARRACK’TAN ENERJİ İŞARETİ
Barrack, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimlerin ve İran merkezli krizlerin küresel enerji piyasalarını kilitleme riskine karşı, Türkiye ve Suriye’nin “tek gerçek çıkış yolu” olduğunu dile getirdi. Finans ve enerji başlıklı bu iki önemli adımın bölgesel, hatta küresel bir savaş riskinin yaşandığı dönemde gelmesinin çok kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.