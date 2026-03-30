Türkiye bağlantı noktası! Dünya Ekonomik Forumu stratejik role dikkat çekti
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde güçlenmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumda olduğunu vurguladı. WEF, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bağlantı noktası olduğu ifade edildi. Öte yandan Ankara'nın jeopolitik dinamikler ve ticaret akışları içinde stratejik rolüne dikkat çekildi.
- WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.
- Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında köprü görevi görmesi ve değişen jeopolitik dinamikler ile ticaret akışları içinde stratejik bir rol oynamasıyla öne çıkıyor.
- Güçlü sanayi tabanına sahip Türkiye, küresel sahnede etkisi giderek artan önemli bir G20 ekonomisi konumunda bulunuyor.
- Türkiye'nin bölgeler arası benzersiz bağlantı ağı ve önemli pazarlara erişim imkanı, küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi için bir avantaj sağlıyor.
- Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve TCMB Başkanı Fatih Karahan da katıldı.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumda bulunduğu değerlendirmesini yaptı.
WEF’ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul’da WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’nın gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplantıda küresel siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Değişen jeopolitik dinamikler ve ekonomik parçalanma küresel öncelikleri yeniden şekillendirirken, bu toplantı diyalog açısından kritik bir zamanda gerçekleşti." ifadesine yer verildi.
TÜRKİYE HER ALANDA BİR BAĞLANTI NOKTASI
Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında köprü görevi gördüğünün altı çizilirken, "Türkiye, değişen jeopolitik dinamikler ve ticaret akışları içinde stratejik bir rol oynamaktadır." denildi.
Türkiye’nin güçlü sanayi tabanına işaret edilerek, küresel sahnede etkisi giderek artan önemli bir G20 ekonomisi konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, ticaret, yatırım ve üretim ağları için de Türkiye’nin önemli bir dayanak noktası oluşturduğu kaydedildi.
EKONOMİK GÜVEN VURGUSU
Açıklamada, Türkiye’nin bölgeler arası benzersiz bağlantı ağı ve önemli pazarlara erişim imkanına sahip olduğu vurgulanırken, "Türkiye, küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumdadır." ifadesine yer verildi.
WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’nda farklı sektörlerden liderlerin bir araya geldiği bilgisine yer verilirken, Türkiye’nin ortaklıklarını derinleştirme, küresel ekonomik rolünü güçlendirme ve birbiriyle bağlantılı dünyada büyümenin kilit bağlantı noktası olarak konumunu pekiştirme hedefini ilerlettiği belirtildi.
Açıklamada, İstanbul’daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı kaydedildi.