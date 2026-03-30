Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde güçlenmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumda olduğunu vurguladı. WEF, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bağlantı noktası olduğu ifade edildi. Öte yandan Ankara'nın jeopolitik dinamikler ve ticaret akışları içinde stratejik rolüne dikkat çekildi.

WEF’ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul’da WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’nın gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda küresel siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Değişen jeopolitik dinamikler ve ekonomik parçalanma küresel öncelikleri yeniden şekillendirirken, bu toplantı diyalog açısından kritik bir zamanda gerçekleşti." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin konumu küresel çapta yankılandı: Yatırım ve ekonomik dayanıklılığa elverişli

TÜRKİYE HER ALANDA BİR BAĞLANTI NOKTASI

Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında köprü görevi gördüğünün altı çizilirken, "Türkiye, değişen jeopolitik dinamikler ve ticaret akışları içinde stratejik bir rol oynamaktadır." denildi.

Türkiye’nin güçlü sanayi tabanına işaret edilerek, küresel sahnede etkisi giderek artan önemli bir G20 ekonomisi konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, ticaret, yatırım ve üretim ağları için de Türkiye’nin önemli bir dayanak noktası oluşturduğu kaydedildi.

EKONOMİK GÜVEN VURGUSU

Açıklamada, Türkiye’nin bölgeler arası benzersiz bağlantı ağı ve önemli pazarlara erişim imkanına sahip olduğu vurgulanırken, "Türkiye, küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumdadır." ifadesine yer verildi.

WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’nda farklı sektörlerden liderlerin bir araya geldiği bilgisine yer verilirken, Türkiye’nin ortaklıklarını derinleştirme, küresel ekonomik rolünü güçlendirme ve birbiriyle bağlantılı dünyada büyümenin kilit bağlantı noktası olarak konumunu pekiştirme hedefini ilerlettiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul’daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı kaydedildi.

