Türkiye piyasalarında 27 Şubat-27 Mart aralığını kapsayan dönemde en yüksek getiriyi sunan fonlara bakıldığında, petrole yatırım yapan bir fonun primi %40’ı aştı ve zirveye yerleşti. Mart ayında %59 gibi ciddi bir artış yaşayan petrol fiyatları, tüm zamanların en yüksek aylık primine doğru ilerliyor. Körfez Savaşı yıllarında bile petrolde aylık primler %50’nin altında kalmıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Birikim sahiplerinin yatırım fonlarına olan ilgisi her geçen gün artarken, MKK tarafından açıklanan verilere göre toplam fon yatırımcısı sayısı 5 milyon 830 bin kişiye ulaştı. Toplam portföy değeri ise 29 Mart itibarıyla 8 trilyon 860 milyar liraya ulaştı. Söz konusu rakamlar yılın başında 5 milyon 720 bin yatırımcı ve 8 trilyon 520 milyon TL portföy büyüklüğü şeklinde kayıtlara geçmişti. Her iki kategoride de büyüme dikkat çekti.

EN YÜKSEK GETİRİ SUNAN FONLAR

Fon piyasalarına bakıldığında savaşın yaşandığı mart ayında dikkat çeken getiriler öne çıkıyor. 27 Şubat-27 Mart aralığını kapsayan dönemde en yüksek getiri sunan fonlar şöyle sıraladı:

1-AES/Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fonu: %43,19

2-DNK/Tacirler Portföy Denge Katılım Fonu: %29,96

3-SNY/Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Serbest Fon: %25,09

4-HYU/HSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon: %22,18

5-BMU/Bulls Portföy Mutlak Getiri Serbest Fon: %19,36

6-TLY/Tera Portföy Birinci Serbest Fon: %18,10

7-PBR/Pusula Portföy Birinci Değişken Fon: %14,47

8-PHE/Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu: %12,78

9-HGR/Hedef Portföy Algoritmik Strateji Serbest Fon: %9,87

10-TGE/İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fonu: %9,66

PETROL FONU FARK ATTI

Orta Doğu’daki çatışmalar devam ederken, petrol fiyatlarında yaşanan aylık artış %59 gibi ciddi bir boyuta yaklaştı. Bu prim, Ak Portföy tarafından yönetilen ve ağırlıklı olarak petrole yatırım yapan fonun getirisini de zirveye taşıdı. Yeni haftaya da petrol fiyatları 115 doların üzerinden başlarken, Brent fiyatı tüm zamanların en yüksek aylık primine doğru ilerliyor. Petrolde aylık prim, 1990 yılındaki Körfez Savaşı döneminde bile %50’nin altında kalmıştı.

Önemli Uyarı: Bu içerik, piyasada gerçekleşen getiriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

