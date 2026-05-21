Çorum’da bir güzellik salonunda müşterilerini ‘sohbet’ bahanesiyle oyalayan ve mobil bankacılık üzerinden isimlerine kredi çeken şebeke çökertildi. 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Şebekenin 425 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Çorum'da bir güzellik salonunda yaşanan dolandırıcılık ‘Pes’ dedirtti. 10 kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

‘SOHBET’ EDEREK OYALADILAR

"Bilişim yoluyla hırsızlık" olaylarına yönelik kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme sırasında sohbet bahanesiyle oyalandığını belirledi.

KREDİ ÇEKTİLER

Ödeme sırasında müşterilerin oyalanarak cep telefonlarından mobil bankacılık uygulamalarına girildiği ve adlarına kredi çekildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

425 BİN LİRALIK VURGUN

Çekilen kredilerin iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesabına EFT ve havale yoluyla aktarıldığı tespit edildi. Toplam 425 bin liralık vurgun yapıldığı tespit edilirken, şüphelilerin bu yöntemle 10 farklı müşteriyi mağdur ettiği belirlendi.

3 TUTUKLAMA

425 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlenen şebeke üyelerin yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. (21), S.C.K. (19) ve C.Ş. (20) tutuklandı. B.E. (22) ve E.B. (21) serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

