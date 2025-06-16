Haftanın ilk gününde sağanak alarmı! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji 16 Haziran 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk gününe dair veriler belli oldu. Sağanak özellikle iki bölgede etkisini hissettirecek, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik yok. İşte detaylar...

Yeni haftanın ilk gününde sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek, sağanak ise Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkisini gösterecek. İşte 16 Haziran 2025 hava durumu tahminleri ve il il detaylar...

BAZI KENTLERDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Çankırı, Artvin, Muş ve Van çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İzmir, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

16 Haziran 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İzmir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık