Haftanın ilk gününde sağanak alarmı! Meteoroloji il il uyardı
Meteoroloji 16 Haziran 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk gününe dair veriler belli oldu. Sağanak özellikle iki bölgede etkisini hissettirecek, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik yok. İşte detaylar...
Yeni haftanın ilk gününde sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek, sağanak ise Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkisini gösterecek. İşte 16 Haziran 2025 hava durumu tahminleri ve il il detaylar...
BAZI KENTLERDE SAĞANAK VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Çankırı, Artvin, Muş ve Van çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İzmir, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İzmir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık