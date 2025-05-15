Hakkari'de görüldü, ikinci bir emre kadar yasakladı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.

Bu hastalığın insanlarda rahatsızlığa sebep olmadığı ancak büyük ve küçükbaş hayvanlarda, özellikle de oğlak ve buzağılarda ölüme yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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