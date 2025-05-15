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Hakkari'de görüldü, ikinci bir emre kadar yasakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hakkari&#039;de görüldü, ikinci bir emre kadar yasakladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.

Bu hastalığın insanlarda rahatsızlığa sebep olmadığı ancak büyük ve küçükbaş hayvanlarda, özellikle de oğlak ve buzağılarda ölüme yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

İL GENELİNDE KARANTİNA TEDBİRLERİ

Büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il geneli karantina tedbirleri kapsamında il içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

Karantina, hastalığın yayılmasını engellemek için alınmış bilimsel bir tedbirdir. Bu kurallara uymak, sadece hayvanlarımızı değil aynı zamanda çevremizi ve geçim kaynaklarımızı korumaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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