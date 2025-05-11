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Hakkari'de korkutan haber! Bölgede hayvan hareketleri durduruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hakkari&#039;de korkutan haber! Bölgede hayvan hareketleri durduruldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Hakkari Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde “SAT-1 serotipi şap hastalığı” vakası görüldüğü belirtildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bütün hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hayvanların meraya çıkarılması yasaktır. Tüm hayvan sahipleri, hayvanlarını ahır veya ağıl içinde tutmakla yükümlüdür. Kural ihlali durumunda cezai işlem uygulanacak, dışarıda tespit edilen hayvanlar aynı gün kesime sevk edilecektir.

Tüm vatandaşlarımızın ve yetiştiricilerimizin bu kurallara uyması halk sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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