Hakkari’de yolcu otobüsü ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sıkışan yolcu ve sürücülere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazada yaralanan 18 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Hakkari'de yolcu otobüsü minibüs ile çarpıştı: Yaralılar var

18 KİŞİ YARALANDI

Yüksekova çevre yolunda seyreden belediyeye ait yolcu otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR SIKIŞTI

Kaza sonrasında yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle, her iki araçta sürücüler ve bazı yolcular sıkıştı. Sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yerinde de polis güvenlik önlemlerini artırdı.

