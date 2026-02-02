İhlas Haber Ajansı • Hakkari
Hakkari'de yolcu otobüsü minibüs ile çarpıştı: Yaralılar var
Hakkari’de yolcu otobüsü ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sıkışan yolcu ve sürücülere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazada yaralanan 18 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de bir yolcu otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
- Hakkari'de kaza yaşandı.
- Bir yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı.
- Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
- Ayrıntılar bekleniyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
18 KİŞİ YARALANDI
Yüksekova çevre yolunda seyreden belediyeye ait yolcu otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR SIKIŞTI
Kaza sonrasında yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle, her iki araçta sürücüler ve bazı yolcular sıkıştı. Sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yerinde de polis güvenlik önlemlerini artırdı.
