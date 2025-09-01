Hakkı Alkan-Samet Jankovic kavgasına hukukçu değerlendirmesi: Mobbing, kasten yaralama…

HABER MERKEZİ - Bilişim web sitesi ShiftDelete’in sahibi Hakkı Alkan, 4 yıllık çalışanı Samet Jankovic'e aralarındaki tartışma sırasında saksı fırlattı.

Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu, Jankovic "Mobbing görünenden fazla" derken Alkan kendini "Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım" sözleriyle savundu.

5.5 MİLYON TL’LİK TAZMİNAT TALEBİ

Jankovic, olayı yargıya taşırken yaşananlara dair açıklamasını YouTube kanalında yaklaşık 16 dakikalık bir video ile paylaştı. Alkan ise Jankovic'in 5,5 milyon TL tazminat talep ettiğini belirterek, ‘Samet'in tazminatını karşılayacağımı fakat bu miktarın fazla olduğunu söylediğimde, bana ‘Anlaşamayız’ dedi’ ifadelerini kullandı.

AVUKAT ÇELİK, TURKIYEGAZETESI.COM.TR İÇİN ANLATTI

Turkiyegazetesi.com.tr olarak, dava süreci ve muhtemel sonuçlarıyla ilgili merak edilen detayları, İstanbul Barosu’ndan Avukat Mehmet Çelik’e sorduk.

Çelik’e göre, fırlatılan eşya mağdura isabet etmiş ve bedensel zarar meydana gelmişse, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86. maddesi uyarınca “kasten yaralama” suçu gündeme gelir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalarda suç şikâyete bağlı olurken, daha ağır durumlarda savcılığın re’sen harekete geçeceğini belirtti.

Eşyanın mağdura isabet etmediği ihtimalde ise TCK m.106’daki “tehdit” veya m.170’teki “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçlarının değerlendirilebileceğini vurguladı.

ÖZEL HUKUK VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU

Türk Borçlar Kanunu madde 49’a dikkat çeken Çelik, mağdurun bedensel zarar, tedavi masrafları ve iş gücü kaybı için maddi tazminat; kişilik haklarına saldırı sebebiyle ise manevi tazminat talep edebileceğini kaydetti.

İŞ HUKUKU ÇERÇEVESİ

İş Kanunu madde 24’e göre, işçinin işverenin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı” davranışları nedeniyle iş akdini haklı feshedebileceğini söyleyen Çelik, çalışana yönelik fiziksel saldırının bu kapsamda değerlendirileceğini aktardı. Bu durumda çalışanın kıdem tazminatına hak kazanabileceğini ve ayrıca iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünün ihlali söz konusu olacağını ifade etti.