Halit Yukay'dan günlerdir haber yok! 1 kişi tutuklanmıştı, çarpma izine ait fotoğraflar ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Marmara Adası açıklarında 'Graywof' isimli yat parçalanmış halde bulunmuştu. Yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'dan haber alınamazken halen arama çalışmaları devam ediyor.

KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 ağustos tarihide İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklanmıştı.

GEMİDE ÇARPIŞMA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izlerinin etkili olduğu öğrenildi. Çanakkale'den denize açılmadan önce gemi önünden çekilen fotoğrafta herhangi bir iz yokken Kocaeli'ne ulaştığında ise çekilen fotoğrafta ise çarpma izlerinin olduğu görülüyor. Gemideki izlerinde parçalanan 'Graywof' adlı tekneye ait olup olmadığı teknik inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde Arel 7 yük gemisinin kazanın olduğu düşünülen bölgede geriye doğru manevra yapması ve sonra da yoluna devam etmesi geminin tekneye çarptığı ihtimallerini güçlendirdi.

"BAKTIĞIMDA 2 TAHTA PARÇA GÖRMÜŞTÜM"

Tutuklan kaptan mahkemede yaptığı savunmada, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00'da indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm.

Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi" ifadesini vermişti.