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Halüsinasyon gören adamın kendi kendine çatıştığı anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da halüsinasyon gördüğü öne sürülen bir adam, apartman girişinde kendi kendine çatışırken kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre Aziz Ç. isimli şahıs alkol tükettikten sonra halüsinasyon görmeye başladı.

15 EL ATEŞ ETTİ

Aziz Ç. bir apartmanın girişinde kendisini takip edenlerin olduğunu ileri sürerek sağa sola rast gele 15 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Silahı attığını ancak nereye attığını bilmediğini iddia eden şahısın evinde yapılan aramalarda da çok sayıda mermi ele geçirildi.

Halüsinasyon gören adamın kendi kendine çatıştığı anlar kamerada - 1. Resim

SERBEST BIRAKILDI

Şahısın ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olay anı apartman içinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Ç.’nin apartman kapısından etrafa ateş etmesi ve telefonla konuşması ve kapıdan dışarıyı gözetlemesi yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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