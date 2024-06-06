Hastane bahçesinde kurşuna dizilmişti! İş adamına kanlı pusuda yeni gelişme

Denizli'de hastane bahçesinde bir iş adamına kurşun yağdıran şüpheli ve ona yardım ettiği ileri sürülen 3'ü kadın 6 kişi, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Denizli'de 28 yaşındaki iş adamı Oktay Y., geçtiğimiz günlerde Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan iş adamına saldıran şüpheli ise hastane otoparkında kendisini bekleyen araç ile kaçmıştı.

Olayın ardından harekete geçen Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından olayın faili ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 3'ü kadın toplam 7 kişinin kimlikleri tespit edildi.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın faili Mehmet Ali D., otoparktaki araç ile kaçmasını sağlayan Ercüment D., saklanmasında yardım eden N.D., O.Ö., S.O., B.T., ve A.A.'nın yakalanmasına yönelik, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3’ü kadın 7 şüpheli yakalanarak Denizli’ye getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Olayın faili Mehmet Ali D.’nin emniyetteki sorgusunda iş adamı Oktay Y. ile aralarında husumet olduğunu, kendisiyle hastanede karşılaştığını ve bir anlık öfkeyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.