Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların imzasını taklit ederek, sahte reçeteler düzenleyip narkotik ilaçlar sattıkları tespit edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Ömer K. "Uyuşturucu hapları kullandım ve sattım, yazdırdığım ilaçlardan doktorun haberi vardı" derken, Hasan S. ise "Bu hapları satıyorlardı. Korktuğum için konuşmadım” dedi.

Geçen yıl yapılan bir operasyonda Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde görevli çalışanların sahte reçete ve rapor çıkartarak, uyuşturucu nitelikte ilaç sattıkları tespit edilmişti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine inceleme başlatılmış, doktorların imzalarının taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlayan 1 tıbbi sekreter 10 temizlik görevlisi, galericiler, iş adamları ve sanayici esnafı olmak üzere toplam 18 şahıs gözaltına alınmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

2. Ağır Ceza Mahkemesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Ali D., Cihan U., Hasan S., Ömer K. ve Abdullah K. ile İbrahim T., Sibel A., Adem S., Baddal G., Burhan L., Doğan Şafak G., Nail D., Neşet K., Recep Ö., Şahan K., Tacettin G., Yusuf U. ve Osman E., isimli şahıslar hakim karşısına çıktı.

Çalışanların ifadeleri ise ‘Pes’ dedirtti.

‘İLAÇ YAZ' DEDİĞİNDE YAZIYORDUM”

Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Ali D., ifadesinde, "Doktor Recep Ö.'nün sekreteriydim. Doktor hastaları bana yönlendiriyordu, ‘ilaç yaz' dediğinde ben de yazıyordum. Doktorun kartvizitini verdiği hastalara ilaç yazılıyordu. Benimle irtibata geçen kişileri doktora yönlendiriyordum. Doktor bana ‘danışmanlığımı ve şoförlüğümü yap' diyerek 1 aylık istirahat raporu çıkarttı. Bana aynı zamanda vekalet çıkarttı, onun adına araba alıp satıyordum” dedi.

“SEN Mİ GELDİN CANAVAR”

Ali D., hesabına iki defa gelen 11 TL'nin ne parası olduğuna dair soruya şu cevabı verdi:

Paraları borç aldım adı geçen şahıslardan. Annem ve anneannem adına yazılan ilcalarda doktorun bilgisi dahilinde yazıldı. Bazı hastaların doktora ‘şu ilacı istiyorum' dediğini biliyorum. Doktor ameliyatta ya da izinli olduğunda da onun bilgisi dahilinde ilaç yazıyordum. Doktor Ömer K. isimli şahıs polikliniğe geldiğinde ‘sen mi geldin canavar' diye hitap ediyordu. Bu şahıs bir ilaç kullanıyordu.

“DOKTORUN HABERİ VARDI”

Hastanede yazılan ve uyuşturucu etkisine sahip ilaçları kullanıp aynı zamanda sattığını itiraf eden Ömer K. ise "Uyuşturucu hapları kullandım ve sattım. Ali D.'ye mesaj atıyordum, daha sonra bana reçete şifresi geliyordu. Doktor Recep Ö. ile görüştüm ve rapor yazdırdım. Yazdırdığım ilaçların bazılarından doktorun haberi vardı. Kendi adıma, babamın adına ve 2 kişi adına daha yazdırdığım ilaçlardan doktorun haberi vardı" itirafını yaptı.

"BU HAPLARI SATIYORLARDI”

Cihan U., diğer tutuklu sanık Hasan S.'ye 15 bin TL verdiğini ve bunun karşılığında uyuşturucu niteliği taşıyan hapların alınması için rapor çıkarıldığını iddia etti. İddiayı yalanlayan Hasan S. ise "Bu hapları satıyorlardı. Korktuğum için konuşmadım, bu reçeteleri Ali D., çıkartmış. İlaçları Furkan Ö.'ye teslim ettim. Verince bana para veriyordu. Beni tehdit ediyordu ‘seni ihbar ederim' diye bende ilaçları yazdırıyordum. Furkan Ö., bu işin içinde vardır. Kendisinin bu ilacı sattığını gördüm" dedi.

